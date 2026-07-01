Mouss & Hakim, Le Tamanoir, Gennevilliers

Informations pratiques

Mouss & Hakim Samedi 10 octobre, 20h30 Le Tamanoir Hauts-de-Seine

Prévente : Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 12€*

Sur place : Tarif plein : 18€ – Tarif réduit : 15€*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:50:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:50:00+02:00

Mouss & Hakim – Comme à la maison : de Zebda au Darons de la Garonne

Que de chemins parcourus depuis 35 ans pour les deux frangins. À l’origine le groupe Zebda, puis l’aventure se poursuit en fratrie, en bonne compagnie de 100% Collègues, aux Motivés, repris en chœur dans les manifs, ou au gré des projets comme Origines Contrôlées ou les Darons de la Garonne composé à partir de textes inédits de Claude Nougaro. C’est dans une version en proximité, en toute simplicité, que Mouss et Hakim viendront nous conter en chansons le récit de leur folle aventure. Mais pas de doute, Y a (toujours) pas d’arrangement !

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Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letamanoir.com/agenda/172-Mouss-Hakim »}] [{« data »: {« author »: « Mouss et Hakim », « cache_age »: 86400, « description »: « Voici u00ab Le Lait Caillu00e9 u00bb premier extrait de notre nouvel album u00ab Darons de la Garonne u00bb qui sortira le 8 octobre 2021.nnu00c9couter l’album : https://lnk.to/MoussetHakim_DaronsDeLaGaronnennu00c9crit par Thierry TestonnnRetrouvez lu2019actualitu00e9 de Mouss et Hakim sur les ru00e9seaux sociaux :nFacebook : https://www.facebook.com/Mouss-et-Hakim-1451044921625933nInstagram : https://www.instagram.com/moussethakim/nSite Internet : https://www.mouss-et-hakim.comnnu2014nnCru00e9dits vidu00e9o nProduction : Blue LinenProduction exu00e9cutive : ComakonRu00e9alisateur : Thierry TestonnMonteur : Baptiste DruotnRu00e9gisseur plateau : Nils EmmanuelnPhotographie : Anouch Amokrane, Selma Amokrane, Nils EmmanuelnMaquillage : Anouch Amokrane, Selma AmokranenCatering : Nadia Amokrane, Nils EmmanuelnnCru00e9dits audio nMusique : Hakim Amokrane, Mustapha Amokrane, Julien Costa nArrangement : Rachid BenallaouanTexte : Claude NougaronNougaro u00c9ditions – Comako productions – Rue DroitennNous remercions pour leur soutien sur ce clip Le lokal, Tactikollectif, La Maison Nougaro, Catherine Rotulo pour la photo de Claude.nNous adressons nos remerciements u00e0 La Glanerie de Toulouse qui nous a accueilli pour ce projet.nn__nnPAROLESnnJe me souviens du lait caillu00e9 nDu lait caillu00e9 au lait de chu00e8vre nQui me faisait au bord des lu00e8vres nVenir lu2019eau comme lu2019u00e9cailler n nQuand il ouvre lu2019huu00eetre mouillu00e9e nJe me souviens du lait caillu00e9 nEt sa marchande u00e9tait cu00e9lu00e8bre nAvec ses fioles coloriu00e9es n nElle me versait le lait caillu00e9 nDans un ru00e9cipient u00e9maillu00e9 nQue je tendais, noir u00e9colier nEntre mes doigts pleins du2019encrier nElle me versait le lait caillu00e9 nQue je tendais, noir u00e9colier nEntre mes doigts pleins du2019encrier n nJe me souviens du lait caillu00e9 nDu lait caillu00e9 au lait de chu00e8vre nQui me faisait au bord des lu00e8vres nVenir lu2019eau comme lu2019u00e9cailler n nIl arrivait dans lu2019avenue nSur sa charrette bienvenue nPoussu00e9e par la femme cu00e9lu00e8bre nu00c0 la sonore voix de chu00e8vre n nQuand elle se mettait u00e0 brailler nLe lait caillu00e9 le lait caillu00e9 nu00c0 travers les persiennes, moi zu00e8bre nJe filais vers son tablier n nElle me versait le lait caillu00e9 nDans un ru00e9cipient u00e9maillu00e9 nQue je tendais, noir u00e9colier nEntre mes doigts pleins du2019encrier nElle me versait le lait caillu00e9 nQue je tendais, noir u00e9colier nEntre mes doigts pleins du2019encrier n nJe me souviens du lait caillu00e9 nDu lait caillu00e9 au lait de chu00e8vre nQui me faisait au bord des lu00e8vres nVenir lu2019eau comme lu2019u00e9cailler n(x3) n nQuand il ouvre lu2019huu00eetre mouillu00e9e nJe me souviens du lait caillu00e9 nEt sa marchande u00e9tait cu00e9lu00e8bre nAvec ses fioles coloriu00e9es n nJe me souviens du lait caillu00e9 nDu lait caillu00e9 au lait de chu00e8vre nQui me faisait au bord des lu00e8vres nVenir lu2019eau comme lu2019u00e9cailler n(x3) n nLa saveur frau00eeche, inoubliu00e9e nDu lait caillu00e9, du lait caillu00e9 nMais un du00e9tail me vient aux lu00e8vres nLe lait caillu00e9 nu2019est pas de chu00e8vre n nLa saveur frau00eeche, inoubliu00e9e nDu lait caillu00e9, du lait caillu00e9 nJu2019ai commis une erreur de pis nLe lait caillu00e9 lu2019est de brebis.nn#MoussetHakim #DaronsdelaGaronne #LeLaitCaillu00e9 », « type »: « video », « title »: « Mouss et Hakim – Le lait caillu00e9 (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/kwPqUyQycvQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=kwPqUyQycvQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqFvN85GsILCDYEqOc3XQZg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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