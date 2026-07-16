Nawel Ben Kraïem & invités + Amel Zen, Le Tamanoir, Gennevilliers

Informations pratiques

Nawel Ben Kraïem & invités + Amel Zen Samedi 26 septembre, 20h30 Le Tamanoir Hauts-de-Seine

Prévente : Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 12€*

Sur place : Tarif plein : 18€ – Tarif réduit : 15€*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:50:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:50:00+02:00

Amel Zen

Amel Zen s’illustre par son univers singulier mêlant rock et fusions nord-africaines. Formée à la musique andalouse, elle se révèle en Algérie au grand public en 2007 et reçoit de nombreuses distinctions. Ouverte sur le monde, elle collabore avec des artistes tels que Manu Chao, Rosalía, ou Maxime Le Forestier et Francis Cabrel pour un hommage à Idir. En 2019, elle s’engage aux côtés d’autres personnalités algériennes dans le Hirak, mouvement de protestation pacifique contre le pouvoir en place. Installée en France depuis 2022, elle prend un nouveau départ avec dans ses bagages Joussour, un album qui dresse un pont entre les cultures, affirme son identité berbère et s’inscrit dans une démarche autant intime que universelle.

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Nawel Ben Kraiem

Nawel Ben Kraïem incarne une sensibilité artistique rare. Après une enfance en Tunisie et un début de carrière en France au sein de différentes formations, elle croise le chemin de Mouss et Hakim à Toulouse et intègre pour un temps Orange Blossom, avant d’entreprendre une carrière en solo qui lui vaut d’être lauréate du Prix Découvertes RFI en 2009. Maniant avec finesse le verbe, elle se dévoile aussi à travers ses recueils de poésies. Elle revient aujourd’hui avec Troubles, 10 titres où les mots occupent une place centrale. Un album habité, sincère et émouvant. Une voix rauque et douce à la fois, s’exprimant en arabe, français et anglais, dans une œuvre envoûtante au spleen poétique.

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Ouverture de saison