Awadis Sound System, Rue Clare – Bordeaux, Bordeaux
Awadis Sound System, Rue Clare – Bordeaux, Bordeaux dimanche 21 juin 2026.
Awadis Sound System Dimanche 21 juin, 16h00 Rue Clare – Bordeaux Gironde
200, des barrières, des passes cables
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Équipé d’un sound system de fabrication artisanal et de mes bacs de vinyles, la soirée sera au rythme du reggae
Rue Clare – Bordeaux 3 rue Clare 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
Équipé d’un sound system de fabrication artisanal et de mes bacs de vinyles, la soirée sera au rythme du reggae
©pierrickletondal
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