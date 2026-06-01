Awadis Sound System, Rue Clare – Bordeaux, Bordeaux

Awadis Sound System Dimanche 21 juin, 16h00 Rue Clare – Bordeaux Gironde

200, des barrières, des passes cables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Équipé d’un sound system de fabrication artisanal et de mes bacs de vinyles, la soirée sera au rythme du reggae

Rue Clare – Bordeaux 3 rue Clare 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Équipé d’un sound system de fabrication artisanal et de mes bacs de vinyles, la soirée sera au rythme du reggae

©pierrickletondal