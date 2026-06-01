Musiques actuelles au Pas de Lune, Le Pas de Lune, Bordeaux

Musiques actuelles au Pas de Lune Dimanche 21 juin, 17h00 Le Pas de Lune Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la musique 2026, deux groupes de musiques actuelles du Conservatoire de Bordeaux montent sur la scène du Pas de Lune !

[en partenariat avec Le Pas de Lune]

Retrouvez l’événement sur notre site internet.

Le Pas de Lune Rue du Moulin, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-musiques-actuelles-au-pas-de-lune »}]

À l’occasion de la Fête de la musique 2026, deux groupes de musiques actuelles du Conservatoire de Bordeaux montent sur la scène du Pas de Lune !

© Richard Nourry