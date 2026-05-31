GREEN Market, marché 100% végétal, Les Vivres de l’Art, Bordeaux

GREEN Market, marché 100% végétal Dimanche 21 juin, 11h00 Les Vivres de l’Art Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Marché de petits producteurs locaux – 100% végétal

Venez fêter la musique avec nous : concerts gratuits

➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place

Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop

Tombola gratuite sur place

Les Vivres de l’Art 4 rue achard, bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/26317033004648256 »}] [{« link »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}]

Évènement festif : marché de petits producteurs locaux, concerts gratuits, brunch sur place, tombola gratuite,… marché de producteurs vegan

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