GREEN Market, marché 100% végétal, Les Vivres de l’Art, Bordeaux
GREEN Market, marché 100% végétal, Les Vivres de l’Art, Bordeaux dimanche 21 juin 2026.
GREEN Market, marché 100% végétal Dimanche 21 juin, 11h00 Les Vivres de l’Art Gironde
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Marché de petits producteurs locaux – 100% végétal
Venez fêter la musique avec nous : concerts gratuits
➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place
Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop
Tombola gratuite sur place
Les Vivres de l’Art 4 rue achard, bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/26317033004648256 »}] [{« link »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}]
Évènement festif : marché de petits producteurs locaux, concerts gratuits, brunch sur place, tombola gratuite,… marché de producteurs vegan
green market
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