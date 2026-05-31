Les caribéens en musique, Restaurant El latino, Bordeaux
Les caribéens en musique, Restaurant El latino, Bordeaux dimanche 21 juin 2026.
Les caribéens en musique Dimanche 21 juin, 16h30 Restaurant El latino Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Étant un restaurant dominicain, nous souhaitons faire découvrir notre culture via la musique et la danse latine. Nous souhaitons faire appel à un DJ qui fera un parcours dans plusieurs styles musical de plusieurs pays d’Amérique latine ainsi que des îles caribeenes
Restaurant El latino 70 cours de la somme Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0758733476 https://www.instagram.com/restaurant.elatino?igsh=MWc4eWkyMjlndTRncg%3D%3D&utm_source=qr Restaurant dominicain à ambiance Tram b, et bus 5
Étant un restaurant dominicain, nous souhaitons faire découvrir notre culture via la musique et la danse latine. Nous souhaitons faire appel à un DJ qui fera un parcours dans plusieurs styles musical…
©El Latino
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