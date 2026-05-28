Axel Lattuada P.E.R.A.V. Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Axel Lattuada P.E.R.A.V. Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 19 novembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Axel Lattuada P.E.R.A.V.
Du jeudi 19 au samedi 21 novembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 21:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-19
L’Art Dû accueille Axel Lattuada pour son nouveau spectacle P.E.R.A.V.
Vous êtes prisonniers de vos schémas? Condamnés à rejouer, encore et encore, des histoires d’amour qui vous échappent? Rassurez-vous, il vous reste une chance de vivre heureux.
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Le nouveau seul en scène de Et tout le monde s’en fout, une comédie où on apprend des trucs, à venir voir seul ou à deux ! .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
L’Art Dû welcomes Axel Lattuada for his new show P.E.R.A.V.
L’événement Axel Lattuada P.E.R.A.V. Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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