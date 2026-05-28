Axel Lattuada P.E.R.A.V. Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Axel Lattuada P.E.R.A.V.

Du jeudi 19 au samedi 21 novembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 21:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-19

L’Art Dû accueille Axel Lattuada pour son nouveau spectacle P.E.R.A.V.

Vous êtes prisonniers de vos schémas? Condamnés à rejouer, encore et encore, des histoires d’amour qui vous échappent? Rassurez-vous, il vous reste une chance de vivre heureux.



Avec l’aide de Jean-Yves Piquet, votre formateur certifié P.E.R.A.V, venez passer votre Permis Élémentaire de Relation Amoureuse Volontaire, et donnez-vous ainsi une chance de comprendre enfin quelque chose à votre couple.



Le nouveau seul en scène de Et tout le monde s’en fout, une comédie où on apprend des trucs, à venir voir seul ou à deux ! .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

L’Art Dû welcomes Axel Lattuada for his new show P.E.R.A.V.

L’événement Axel Lattuada P.E.R.A.V. Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille