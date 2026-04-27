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AZ Au-dessus de tout Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

AZ Au-dessus de tout Espace Julien Marseille 6e Arrondissement dimanche 31 janvier 2027.

Lieu : Espace Julien

Adresse : 39 Cours Julien

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 31 janvier 2027

Fin : dimanche 31 janvier 2027

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 34 34 34

Marseille 6e Arrondissement

AZ Au-dessus de tout

Dimanche 31 janvier 2027 à partir de 18h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 18:00:00
fin : 2027-01-31

Date(s) :
2027-01-31

AZ Au-dessus de tout un spectacle comique à l’Espace Julien.
Au-dessus de tout est un spectacle sur un phénomène peu avouable le manque d’enthousiasme.

Az s’attaque à notre époque et ses injonctions être passionné, être investi, être “à fond”, et surtout avoir une histoire.

Il construit un stand-up très écrit qui transforme le vague à l’âme en fou rire, et le désabusement en miroir collectif.

Un spectacle sur la tyrannie de l’extraordinaire racontée par un homme qui ne trouve rien extraordinaire.   .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10  contact@espace-julien.com

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English :

AZ Au-dessus de tout a comedy show at Espace Julien.

L’événement AZ Au-dessus de tout Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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