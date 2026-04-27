AZ Au-dessus de tout Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

AZ Au-dessus de tout

Dimanche 31 janvier 2027 à partir de 18h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 18:00:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

AZ Au-dessus de tout un spectacle comique à l’Espace Julien.

Au-dessus de tout est un spectacle sur un phénomène peu avouable le manque d’enthousiasme.



Az s’attaque à notre époque et ses injonctions être passionné, être investi, être “à fond”, et surtout avoir une histoire.



Il construit un stand-up très écrit qui transforme le vague à l’âme en fou rire, et le désabusement en miroir collectif.



Un spectacle sur la tyrannie de l’extraordinaire racontée par un homme qui ne trouve rien extraordinaire. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AZ Au-dessus de tout a comedy show at Espace Julien.

L’événement AZ Au-dessus de tout Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille