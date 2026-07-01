Azal – Concert à Festival Métis (Pierrefitte-sur-Seine), Maison du Peuple, Saint-Denis
vendredi 3 juillet 2026 · Maison du Peuple · Saint-Denis
Informations pratiques
Azal – Concert à Festival Métis (Pierrefitte-sur-Seine) Vendredi 3 juillet, 20h00 Maison du Peuple Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00
Après une semaine de résidence à Tilal Utique (Tunisie), Mariem Labidi, Mohamed Ben Salha, Bahia El Bacha et Steven Fougères jouent pour la première fois en France : Azal, voix soufies de Méditerranée.
Inspirée par les grands interprètes qui ont marqué son rapport à la musique, tels que Brel, Fairouz et Mercedes Sosa, Mariem Labidi tisse un dialogue musical vibrant aux parures orientales et universelles, conférées par le souffle de la flûte (le ney) ainsi que par la fraîcheur émotive de la guitare flamenca, et la subtilité profonde du violoncelle. Un mariage parfait entre le patrimoine et les sonorités contemporaines.
Le projet musical Azal est une invitation à l’écoute intérieure, à l’extase paisible et parfois tourmenté, une invitation à vivre l’amour dans tous ses états et ses sens. Il explore et revisite certains classiques nord-africains ainsi que des compositions et poèmes interprétés en dialectes arabes et en langue espagnole.
Pour en savoir plus : https://www.metis-plainecommune.com/fr/concert/azal/
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©Malú Campello
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