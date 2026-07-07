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AGENDA · Arrens-Marsous

Azunposium conférence Le rêve d’Icare ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

jeudi 6 août 2026 · ARRENS-MARSOUS · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
ARRENS-MARSOUS
Adresse
1 place du Val d'Azun
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

Azunposium conférence Le rêve d’Icare

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.
Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.
Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.
Le 6 août Le rêve d’Icare .
Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).
Tout public bienvenu.
Entrée libre.
Les anciennes conférences de Benjamin Vissa sont visibles sur la chaîne Youtube Azunposium.
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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie   benjamin.vissa@gmail.com

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English :

Azunposium: Science for Everyone in Val d’Azun.
Popular science lectures on various scientific topics.
Two lectures per month, hosted and presented by Benjamin Vissa.
August 6: The Dream of Icarus.
Duration: approximately 1 hour (45 min + 15 min Q&A).
All ages welcome.
Free admission.
Benjamin Vissa’s past lectures are available on the Azunposium YouTube channel.

L’événement Azunposium conférence Le rêve d’Icare Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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