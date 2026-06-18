B.Beaver and the snapkings Place du Pin Agen

Agen

B.Beaver and the snapkings

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:45:00

fin : 2026-09-18 23:30:00

Date(s) :

2026-09-18

B.Beaver & The Snapkings vous embarque dans un univers Soul & Blues inspiré du bayou américain. Entre compositions originales et reprises des grands noms du genre, le groupe offre un concert intense mêlant groove, émotion et énergie brute pour une soirée inoubliable.

Né entre les eaux troubles du Lot et de la Garonne, B.Beaver & The Snapkings distille une Soul/Blues brûlante, enracinée dans les marais du bayou et nourrie des légendes américaines.

Leur répertoire qui oscille entre compositions originales et covers rend hommage aux grands noms de la soul (Marvin Gaye, Al Green, Etta James, Freddie King, Muddy Waters, …), porté par le chant virtuose de B. Beaver et sa bande des musiciens aguerris.

Peu importe le courant qui les porte, B.Beaver & The Snapkings offre un voyage entre groove, émotion et énergie brute. Leur complicité et leur dynamisme sur scène captivent les spectateurs, faisant de chaque concert un moment unique et mémorable. .

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : B.Beaver and the snapkings

B.Beaver & The Snapkings take you on a journey into a world of soul and blues inspired by the American bayou. Featuring a mix of original compositions and covers of classics by the genre’s greatest artists, the band delivers an intense concert that blends groove, emotion, and raw energy for an unforgettable evening.

L’événement B.Beaver and the snapkings Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen