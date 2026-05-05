Babel Café Espagnol Médiathèque François Mitterrand Argentan
Babel Café Espagnol Médiathèque François Mitterrand Argentan samedi 27 juin 2026.
Argentan
Babel Café Espagnol
Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 11:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-09-26
Le temps d’une petite heure, venez progresser à l’oral et enrichir votre vocabulaire lors d’une discussion en Espagnol, pour pratiquer, mais aussi pour favoriser des rencontres de manière originale. Pas d’inscription, pas d’obligation… Vous venez, vous parlez ou vous écoutez tout simplement ! .
Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr
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English : Babel Café Espagnol
L’événement Babel Café Espagnol Argentan a été mis à jour le 2026-04-28 par Terres d’Argentan Intercom
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