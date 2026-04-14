Bab’el Dañs X Cypher Afro, Parc du Berry, Rennes
Bab’el Dañs X Cypher Afro, Parc du Berry, Rennes mercredi 22 avril 2026.
Bab’el Dañs X Cypher Afro Mercredi 22 avril, 17h00 Parc du Berry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:00:00+02:00
Bab’el Dañs x Cypher Afro
Mercredi 22 avril
Parc du Berry (Villejean)
17h – 19h
Fatima Leghzal sera là autour du répertoire de Bab’el Dañs, accompagnée par Ronan Després à la batterie et Dj Freshhh.
Souki sera également présente pour le cypher afro, avec DJ Heatfool aux platines.
Deux univers, deux énergies qui se rencontrent dans le même espace.
Parc du Berry 4 bis Square du Berry, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
À l’occasion de l’inauguration de la piscine de Villejean, la Compagnie Dounia et l’association Yourvibe s’associent pour un moment commun. danse afro
@nicovbt
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