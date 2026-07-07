Babi Badalov My Name is Art Montsoreau

Informations pratiques

Montsoreau

Babi Badalov My Name is Art

Passage du Marquis de Geoffre Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-11-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Retrouvez la nouvelle exposition du Château de Montsoreau musée d’Art contemporain du 10 juillet au 4 novembre 2026.

Le Château de Montsoreau musée d’Art contemporain présente My Name is Art, une exposition personnelle de Babi Badalov, conçue par le commissaire Azad Asifovich. L’exposition réunit un ensemble d’œuvres explorant les relations entre langage, identité, migration et création.

Du 10 juillet au 4 novembre 2026, l’artiste investit le niveau 2 du musée avec une sélection de dessins, peintures, textiles, installations et écrits qui témoignent de plus de trois décennies de recherche autour des déplacements linguistiques et de la poésie visuelle.

Né à Lerik (RSS d’Azerbaïdjan) en 1959. Naturalisé français depuis 2018, Babi Badalov vit et travaille à Paris. Il développe depuis plus de trente ans une pratique artistique singulière, à la croisée de la poésie visuelle, du dessin et de l’installation. Son œuvre transforme les langues en matière plastique. Les mots s’y déplacent, se déforment, se rencontrent et inventent de nouvelles formes de lecture. À travers les glissements linguistiques, les erreurs volontaires, les hybridations d’alphabets et les jeux typographiques, Badalov fait du langage un espace de résistance, de liberté et de création.

Présentée au Château de Montsoreau musée d’Art contemporain, l’exposition entre en résonance avec l’histoire du lieu et avec la collection Philippe Méaille, le plus important ensemble au monde d’œuvres de Art & Language. Elle propose un dialogue entre deux approches majeures des rapports entre l’art et le langage l’une issue de l’histoire de l’art conceptuel, l’autre fondée sur l’expérience de l’exil, du multilinguisme et des politiques de la traduction.

Toute langue produit un ordre du monde. Elle classe, nomme, hiérarchise et distribue les places. Que se passe-t-il lorsqu’un individu vit simultanément dans plusieurs langues, plusieurs alphabets et plusieurs régimes de sens ? Cette question traverse l’ensemble de l’œuvre de Babi Badalov. Depuis les années 1990, l’artiste développe une pratique fondée sur les déplacements linguistiques. Ses dessins, ses peintures, ses textiles et ses écritures fonctionnent comme les traces d’une pensée en mouvement, traversée par des langues qui ne coïncident jamais parfaitement entre elles. Là où les institutions muséales normatives cherchent une stabilité du sens, Badalov travaille ses failles. Là où la langue prétend à la clarté, il révèle ses ambiguïtés, ses contradictions et ses zones d’ombre. — Azad Asifovich, commissaire de l’exposition.

Avec My Name is Art, Babi Badalov poursuit une réflexion où le langage cesse d’être un simple outil de communication pour devenir une matière vivante, traversée par les histoires individuelles, les frontières politiques et les expériences de la traduction. L’exposition invite le visiteur à découvrir une œuvre profondément poétique et politique, dans laquelle chaque mot devient image, chaque erreur devient invention et chaque langue ouvre la possibilité d’un autre regard sur le monde.

PRECISIONS HORAIRES

Du 10/07 au 04/11/2026 tous les jours de 10h à 19h.

Exposition visible aux horaires d’ouverture du site. .

Passage du Marquis de Geoffre Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 12 60

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English :

Check out the new exhibition at the Château de Montsoreau—Museum of Contemporary Art—from July 10 to November 4, 2026.

L’événement Babi Badalov My Name is Art Montsoreau a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME