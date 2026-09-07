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Babillages, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque du Puzzle · Avignon

Babillages, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Puzzle
Adresse
Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Babillages Mercredi 16 septembre, 10h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Douces histoires et comptines pour les tout-petits (de 0 à 3 ans).

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
Séance de conte lecture animation

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