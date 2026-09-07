Midis-sandwichs, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Midis-sandwichs Vendredi 11 septembre, 12h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T12:30:00+02:00 – 2026-09-11T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T12:30:00+02:00 – 2026-09-11T13:30:00+02:00

Entre swing, musique classique, jazz et tango, les deux musiciens proposent un véritable voyage musical chargé d’émotions. Leur répertoire mêle compositions originales et arrangements sensibles de titres connus ou plus confidentiels, où chaque nuance est pensée avec soin.

Au fil du concert, le public redécouvre des mélodies intemporelles comme Les Feuilles mortes, Tango pour Claude ou Oblivion, aux côtés de pièces inspirées de l’univers du jazz.

Porté par le dialogue chaleureux entre l’accordéon et la contrebasse, ce duo invite à une parenthèse musicale élégante et accessible, idéale pour accompagner un moment de détente.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Concert de Guylaine LÉORI et Pierre-François MAURIN DUO (contrebasse & accordéon) Midis-sandwichs Concerts