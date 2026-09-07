Babillages, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Informations pratiques

Babillages Samedi 17 octobre, 10h30 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00

Douces histoires et comptines pour les tout-petits (de 0 à 3 ans).

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

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