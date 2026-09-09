Bâbord live show, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Bâbord live show Mardi 10 novembre, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

prix libre (sur place le soir de l’événement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T23:29:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T23:29:00+01:00

Assistez au tournage de ce talk-show qui mélange sujets de société et découverte musicale et participez à une soirée exceptionnelle pour célébrer les 45 ans de La Clé des Ondes dans le cadre du festival Hors Jeu En Jeu.

Animé par Gaétan Ranson, aussi brillant pour le show que vif pour les interviews, ce Bâbord Live Show vous propose de parler d’un objet commun mais précieux : la voix.

Aujourd’hui qui a le droit à la parole et qui doit se battre pour être entendu ? Où sont les espaces qui nous permettent d’entendre les voix minoritaires, que l’on soit artiste, association, citoyen·ne ? L’occasion d’évoquer ensemble le micro des radios locales comme celui des scènes de découverte musicale et de faire entendre nos voix plurielles.

Le Talk sera suivi d’un concert de Sowge, trio de pop/soul labellisé Bâbord !

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc »}]

Le talk-show des musiques indés ! Présenté par La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, La Clé des Ondes, La Ligue de l’enseignement et Bâbord

Plon / Le Florida