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Baby foot humain, Place Genevières, Lille

samedi 12 septembre 2026 · Place Genevières · Lille

Baby foot humain, Place Genevières, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Place Genevières
Adresse
Place Genevières
Ville
59037 Lille
Département
Nord

Baby foot humain Samedi 12 septembre, 16h00 Place Genevières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Crée sous l’impulsion d’un groupe d’habitants en 2007, l’ association « Vivre ensemble à Esquermes », propose de nombreuxes actions durant l’année.
Celle du 12 septembre est organisée à l’occasion de la rentrée.
Vous pourez composer votre équipe en famille et vous affronter au cours du baby foot humain qui se déroulera de 16h à 22h sous la forme d’un tournoi des familles.
Un apéro sera servi à partir de 19h.

Place Genevières Place Genevières Lille 59037 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 22 47 74 »}]
Pour vivre ensemble un moment de détente

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