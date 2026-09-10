Baby foot humain, Place Genevières, Lille
samedi 12 septembre 2026 · Place Genevières · Lille
Informations pratiques
Baby foot humain Samedi 12 septembre, 16h00 Place Genevières Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Crée sous l’impulsion d’un groupe d’habitants en 2007, l’ association « Vivre ensemble à Esquermes », propose de nombreuxes actions durant l’année.
Celle du 12 septembre est organisée à l’occasion de la rentrée.
Vous pourez composer votre équipe en famille et vous affronter au cours du baby foot humain qui se déroulera de 16h à 22h sous la forme d’un tournoi des familles.
Un apéro sera servi à partir de 19h.
Place Genevières Place Genevières Lille 59037 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 22 47 74 »}]
Pour vivre ensemble un moment de détente
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