Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Baby poney ferme de Vovady Montregard

Baby poney ferme de Vovady Montregard samedi 25 juillet 2026.

Lieu : ferme de Vovady

Adresse : Le Marain

Ville : 43290 Montregard

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 20 20

Montregard

Baby poney

ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08

stage baby poney à la ferme de Vovady. 20€. Réservation 06 17 37 48 67
  .

ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19  fermedevovady@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baby Pony Riding Lesson at Vovady Farm. €20. Reservations: 06 17 37 48 67

L’événement Baby poney Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme

À voir aussi à Montregard (Haute-Loire)