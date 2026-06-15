Baby poney ferme de Vovady Montregard

Montregard

Baby poney

ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08

stage baby poney à la ferme de Vovady. 20€. Réservation 06 17 37 48 67

.

ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baby Pony Riding Lesson at Vovady Farm. €20. Reservations: 06 17 37 48 67

L’événement Baby poney Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme