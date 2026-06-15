Baby poney ferme de Vovady Montregard
Baby poney ferme de Vovady Montregard samedi 25 juillet 2026.
Montregard
Baby poney
ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08
stage baby poney à la ferme de Vovady. 20€. Réservation 06 17 37 48 67
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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com
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English :
Baby Pony Riding Lesson at Vovady Farm. €20. Reservations: 06 17 37 48 67
L’événement Baby poney Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme
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