stage voltige ferme de Vovady Montregard

Montregard

stage voltige

ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

stage voltige à la ferme de Vovady. Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€. Réservation 06 17 37 48 67

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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com

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English :

Aerobatics course at Vovady Farm. Full-day course: 60€, 55€ for members half-day course: 35€. Reservations: 06 17 37 48 67

L’événement stage voltige Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme