Vente de pain Montregard
Vente de pain Montregard dimanche 19 juillet 2026.
Vente de pain
stade Montregard Haute-Loire
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
2026-07-19
vente de pain cuit au four banal lors de la messe au cimetière
.
stade Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
sale of bread baked in the communal oven during the mass at the cemetery
