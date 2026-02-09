Vente de pain Montregard

Vente de pain

stade Montregard Haute-Loire

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

2026-07-19

vente de pain cuit au four banal lors de la messe au cimetière

stade Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

sale of bread baked in the communal oven during the mass at the cemetery

