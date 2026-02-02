Journée rurale Foire Brocante

le Bourg Montregard Haute-Loire

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Plus de 120 exposants (brocante vide grenier Artisans producteurs) vente de pain cuit au four banal Repas à 12h servi par l’école Nombreuses animations.

le Bourg Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Over 120 exhibitors (flea market garage sale craftsmen producers) sale of bread baked in the communal oven Meal at 12pm served by the school Lots of entertainment.

L’événement Journée rurale Foire Brocante Montregard a été mis à jour le 2026-01-30 par Haut Pays du Velay Tourisme