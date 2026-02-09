Soupe aux choux

Montregard Haute-Loire

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

2026-08-23

Soirée traditionnelle de la soupe aux choux, organisée par l’association Les Copains d’Abord, un rendez-vous chaleureux.

Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

A traditional cabbage soup evening, organized by the association Les Copains d’Abord.

