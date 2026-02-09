Soupe aux choux Montregard
Soupe aux choux Montregard dimanche 23 août 2026.
Soupe aux choux
Montregard Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
2026-08-23
Soirée traditionnelle de la soupe aux choux, organisée par l’association Les Copains d’Abord, un rendez-vous chaleureux.
Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
A traditional cabbage soup evening, organized by the association Les Copains d’Abord.
