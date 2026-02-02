Fête de la musique et feu d’artifice Montregard

Fête de la musique et feu d’artifice

Salle Multi activités Montregard Haute-Loire

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Fête de la musique: scène ouverte, concerts, feu d’artifice organisés par le Collectif fêtes rurales.

Salle Multi activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Fête de la musique: open stage, concerts, fireworks organized by the Collectif fêtes rurales.

