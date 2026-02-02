Fête de la musique et feu d’artifice Montregard
Fête de la musique et feu d’artifice Montregard samedi 13 juin 2026.
Fête de la musique et feu d’artifice
Salle Multi activités Montregard Haute-Loire
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Fête de la musique: scène ouverte, concerts, feu d’artifice organisés par le Collectif fêtes rurales.
Salle Multi activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Fête de la musique: open stage, concerts, fireworks organized by the Collectif fêtes rurales.
L’événement Fête de la musique et feu d’artifice Montregard a été mis à jour le 2026-01-30 par Haut Pays du Velay Tourisme