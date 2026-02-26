Balade -A la rencontre des arbres, à la rencontre de soi Montregard
Balade -A la rencontre des arbres, à la rencontre de soi Montregard dimanche 5 juillet 2026.
Montregard
Balade -A la rencontre des arbres, à la rencontre de soi
Montregard Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 11:30:00
Date(s) :
2026-07-05
de 9h30-11h30 Balade -A la rencontre des arbres, à la rencontre de soi encadrée par Elodie Mabille Sophrologue 20€ sur réservation 06 71 07 16 46
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Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46
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English :
9:30am-11:30am: Walk -A la rencontre des arbres, à la rencontre de soi supervised by Elodie Mabille Sophrologue ? 20? on reservation 06 71 07 16 46
L’événement Balade -A la rencontre des arbres, à la rencontre de soi Montregard a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme
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