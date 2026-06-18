Stage d’été: débutant et G1 ferme de Vovady Montregard mardi 7 juillet 2026.

Montregard

Stage d’été: débutant et G1

ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-18

Stage équestre débutant à la ferme de Vovady à MONTREGARD. Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€. Réservation 06 17 37 48 67

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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com

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English :

Beginner’s horseback riding course at the Vovady Farm in MONTREGARD. Full-day course: €60; €55 for members half-day course: €35. Reservations: 06 17 37 48 67

L’événement Stage d’été: débutant et G1 Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme