Stage d’été: G2/G3 ferme de Vovady Montregard

Montregard

Stage d’été: G2/G3

ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-20

Stage équestre G2/G3 à la ferme de Vovady. Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€. Réservation 06 17 37 48 67

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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com

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English :

G2/G3 Horseback Riding Camp at Vovady Farm. Full-day camp: €60; €55 for members half-day camp: €35. Reservations: 06 17 37 48 67

L’événement Stage d’été: G2/G3 Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme