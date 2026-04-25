Babylone : retour aux Racines Maison de la Conversation Paris

Nous avons le plaisir de vous convier à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’échange et de la création. Venez découvrir notre dernier court-métrage, « Babylone », lors d’une diffusion unique, gratuite et ouverte à toutes et tous.

Loin d’être une simple projection, cet événement est conçu comme un espace de rencontre pour explorer ensemble les thématiques du film.

Au programme de la rencontre :

Projection du film : Découvrez l’univers de « Babylone » sur grand écran.

Découvrez l’univers de « Babylone » sur grand écran. Session Q&A (Questions-Réponses) : Un moment privilégié avec l’équipe du film pour décrypter les coulisses, les choix artistiques et les intentions de réalisation.

Un moment privilégié avec l’équipe du film pour décrypter les coulisses, les choix artistiques et les intentions de réalisation. Mini-ateliers : Passez de spectateur à acteur à travers des ateliers d’initiation et de réflexion.

Passez de spectateur à acteur à travers des ateliers d’initiation et de réflexion. Cercles de parole : Un espace bienveillant pour partager vos ressentis, vos interprétations et échanger librement sur les sujets soulevés par l’œuvre.

Date

Samedi 9 mai 2026

Horaires

14h – 16h

Tarif

Gratuit

Animation

Lllk.prod

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Une diffusion gratuite et ouverte aux publics pour notre court-métrage « Babylone » suivie d’une session questions réponses et de mini ateliers et de cercles de paroles.

Le samedi 09 mai 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/babylone-retour-aux-racines-tickets-1988154345166?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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