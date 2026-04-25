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Babylone : retour aux Racines Maison de la Conversation Paris

Babylone : retour aux Racines Maison de la Conversation Paris

Babylone : retour aux Racines Maison de la Conversation Paris samedi 9 mai 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10 Rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Nous avons le plaisir de vous convier à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’échange et de la création. Venez découvrir notre dernier court-métrage, « Babylone », lors d’une diffusion unique, gratuite et ouverte à toutes et tous.

Loin d’être une simple projection, cet événement est conçu comme un espace de rencontre pour explorer ensemble les thématiques du film.

Au programme de la rencontre :

  • Projection du film : Découvrez l’univers de « Babylone » sur grand écran.
  • Session Q&A (Questions-Réponses) : Un moment privilégié avec l’équipe du film pour décrypter les coulisses, les choix artistiques et les intentions de réalisation.
  • Mini-ateliers : Passez de spectateur à acteur à travers des ateliers d’initiation et de réflexion.
  • Cercles de parole : Un espace bienveillant pour partager vos ressentis, vos interprétations et échanger librement sur les sujets soulevés par l’œuvre.

Date
Samedi 9 mai 2026

Horaires
14h – 16h

Tarif
Gratuit

Animation

Lllk.prod

Comment venir ?

maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

  • Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
  • Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
  • Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org

Une diffusion gratuite et ouverte aux publics pour notre court-métrage « Babylone » suivie d’une session questions réponses et de mini ateliers et de cercles de paroles.
Le samedi 09 mai 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/babylone-retour-aux-racines-tickets-1988154345166?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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