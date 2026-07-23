AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Bach Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
jeudi 12 novembre 2026 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Compositeur, chanteur et multi-instrumentiste franco-libanais, Bachar Mar-Khalifé revient en format solo piano-voix, l’artiste réunit six Préludes de Chopin, des reprises de Nirvana, Christophe… et le chant Sawfa Nabqa Houna, d’Adel Almushaiti.
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