UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chartres-de-Bretagne

Bach Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

jeudi 12 novembre 2026 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Bach Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 22 à 5€

Compositeur, chanteur et multi-instrumentiste franco-libanais, Bachar Mar-Khalifé revient en format solo piano-voix, l’artiste réunit six Préludes de Chopin, des reprises de Nirvana, Christophe… et le chant Sawfa Nabqa Houna, d’Adel Almushaiti.

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