Hatiao Club – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Azou, grand-mère bretonne aux mille visages, meurt, à l’âge qu’il faut, comme elle le voulait. Ses trois petits-enfants découvrent alors qu’elle tenait un lieu, en secret : le HATIAO CLUB.

Entre réalité et fiction, Hatiao Club parle avec humour et délicatesse de la vieillesse, de la mort, de l’amour et des liens familiaux, dans un univers fantasque à l’imaginaire débordant.