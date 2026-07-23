AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Hatiao Club – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
vendredi 11 décembre 2026 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Azou, grand-mère bretonne aux mille visages, meurt, à l’âge qu’il faut, comme elle le voulait. Ses trois petits-enfants découvrent alors qu’elle tenait un lieu, en secret : le HATIAO CLUB.
Entre réalité et fiction, Hatiao Club parle avec humour et délicatesse de la vieillesse, de la mort, de l’amour et des liens familiaux, dans un univers fantasque à l’imaginaire débordant.
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