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Hatiao Club – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

vendredi 11 décembre 2026 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Hatiao Club – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 10 à 5€

Azou, grand-mère bretonne aux mille visages, meurt, à l’âge qu’il faut, comme elle le voulait. Ses trois petits-enfants découvrent alors qu’elle tenait un lieu, en secret : le HATIAO CLUB.
Entre réalité et fiction, Hatiao Club parle avec humour et délicatesse de la vieillesse, de la mort, de l’amour et des liens familiaux, dans un univers fantasque à l’imaginaire débordant.

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