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Lass Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

samedi 10 octobre 2026 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Lass Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 15 à 5€

Artiste sénégalais à la voix mêlant puissance et douceur est capable d’illuminer des productions électro, afrohouse ou afropop. Lass s’impose comme une nouvelle tête sur qui il faudra compter sur la scène world new génération.

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