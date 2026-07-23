AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Lass Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
samedi 10 octobre 2026 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Artiste sénégalais à la voix mêlant puissance et douceur est capable d’illuminer des productions électro, afrohouse ou afropop. Lass s’impose comme une nouvelle tête sur qui il faudra compter sur la scène world new génération.
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