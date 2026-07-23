AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Fly me to the moon – Leandre Clown Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
dimanche 27 septembre 2026 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
L’histoire d’un duo de clowns en voyage vers la lune, sur une bicyclette volante.
Ils embarquent le public dans leur univers inventif fait d’acrobaties, de drôleries et de beaucoup de tendresse.
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