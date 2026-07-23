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Fly me to the moon – Leandre Clown Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

dimanche 27 septembre 2026 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Fly me to the moon – Leandre Clown Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

L’histoire d’un duo de clowns en voyage vers la lune, sur une bicyclette volante.
Ils embarquent le public dans leur univers inventif fait d’acrobaties, de drôleries et de beaucoup de tendresse.

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