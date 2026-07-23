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Rouge Courroux – Collectif Les Becs Verseurs – Marina Le Guennec Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

samedi 17 octobre 2026 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Rouge Courroux – Collectif Les Becs Verseurs – Marina Le Guennec Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
17:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 7 à 5€

Adaptation du texte de l’album jeunesse La petite rouge courroux, une réinterprétation moderne du conte, écrite par Raphaële Frier.
Accompagnée d’un récit sonore et de la musique électro-rock d’Emilie Rougier, Marina Le Guennec porte en voix et en mouvement une version engagée du petit chaperon rouge, dans un spectacle musical joyeux.

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