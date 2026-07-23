Rouge Courroux – Collectif Les Becs Verseurs – Marina Le Guennec Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Adaptation du texte de l’album jeunesse La petite rouge courroux, une réinterprétation moderne du conte, écrite par Raphaële Frier.

Accompagnée d’un récit sonore et de la musique électro-rock d’Emilie Rougier, Marina Le Guennec porte en voix et en mouvement une version engagée du petit chaperon rouge, dans un spectacle musical joyeux.