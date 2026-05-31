Bachar Ma Khalifé, CEPAC Silo, Marseille

Bachar Ma Khalifé Vendredi 30 octobre, 21h00 CEPAC Silo Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T21:00:00+01:00 – 2026-10-30T22:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T21:00:00+01:00 – 2026-10-30T22:30:00+01:00

Bachar Mar-Khalifé et Christophe se rencontrent en 2018, à l’occasion d’une session Unik organisée par FIP et l’ADAMI à la Maison de la Radio. L’occasion d’enregistrer ensemble un morceau inédit, écrit et composé par Bachar, et interprété en duo: Jnoun.

Au printemps 2025, à l’occasion des cinq ans de la disparition de Christophe, Bachar Mar-Khalifé l’a célèbré lors d’une soirée accompagné de ses fidèles frères d’armes : Dogan Poyraz à la batterie et Aleksander Angelov à la basse. Le trio se retrouvait pour la première fois depuis 2022 (l’album A Live in Paris), pour jouer ce répertoire si particulier de Christophe.

https://www.youtube.com/watch?v=2Vu_FnHyInE

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©Adrien Bargin