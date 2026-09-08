Bachar Mar-Khalifé joue Christophe, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Samedi 26 septembre, 20h30 Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T22:30:00+02:00 – 2026-09-27T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T22:30:00+02:00 – 2026-09-27T00:00:00+02:00

Cité internationale de la langue française 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France https://www.cite-langue-francaise.fr/

Le musicien de jazz reprend, à sa manière, les plus grands titres du chanteur Christophe.

Sarah B Harnafi