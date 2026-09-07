AGENDA · Villers-Cotterêts
J’ai appris à lire à 50 ans, par Aline Le Guluche, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts
samedi 12 septembre 2026 · Cité internationale de la langue française · Villers-Cotterêts
Informations pratiques
J’ai appris à lire à 50 ans, par Aline Le Guluche Samedi 12 septembre, 14h00 Cité internationale de la langue française Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Cité internationale de la langue française 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France https://www.cite-langue-francaise.fr/
L’autrice raconte son histoire et montre que l’illettrisme n’est pas une fatalité.
DR
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