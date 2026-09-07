UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villers-Cotterêts

J’ai appris à lire à 50 ans, par Aline Le Guluche, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

samedi 12 septembre 2026 · Cité internationale de la langue française · Villers-Cotterêts

J’ai appris à lire à 50 ans, par Aline Le Guluche, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Cité internationale de la langue française
Adresse
1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts
Ville
02600 Villers-Cotterêts
Département
Aisne

J’ai appris à lire à 50 ans, par Aline Le Guluche Samedi 12 septembre, 14h00 Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Cité internationale de la langue française 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France https://www.cite-langue-francaise.fr/
L’autrice raconte son histoire et montre que l’illettrisme n’est pas une fatalité.

DR

À voir aussi à Villers-Cotterêts (Aisne)