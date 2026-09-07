Visites commentées du Pavillon Henri II (45 min), Le pavillon Henri II, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Visites commentées du Pavillon Henri II (45 min) 19 et 20 septembre Le pavillon Henri II Aisne

5 euros par personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Édifié au XVIème siècle le « Pavillon Henri II » fut agrandi et redécoré par le Duc d’Orléans (1725-1785). Vendue en tant que bien national en 1795 à Jean-Michel Deviolaine, celui-ci en accroît le terrain et en fait un « palais ». « La maison de Monsieur Deviolaine était un palais très apprécié par moi… », écrit Alexandre Dumas dans ses Mémoires. Résidence ducale, puis résidence royale : le Roi Louis-Philippe achète le Pavillon Henri II en 1843 en biens personnels.

Le pavillon Henri II 15 passage du Manège – 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 06 51 23 68 01 http://www.pavillonhenriII.com https://www.facebook.com/LePavillonHenriII;https://twitter.com/PavillonHenriII;https://www.google.com/search?safe=off&client=tablet-android-samsung&q=Le+Pavillon+Henri+II&ludocid=18095378753412789422&kgs=73175501241b9708&shndl=-1&source=sh/x/kp/local&entrypoint=sh/x/kp/local Édifié au XVIème siècle au cœur du duché de Valois, le Pavillon Henri II fut agrandi et redécoré par le Duc d’Orléans. Il est vendu en tant que bien national en 1795 à Jean-Michel Deviolaine (proche de Dumas et futur père conservateur des forêts de la Couronne), celui-ci en accroît le terrain et en fait ce « palais ». Résidence ducale, puis résidence royale : le Roi Louis-Philippe achète le Pavillon Henri II en 1843 en biens personnels. Il le conserva jusqu’à sa mort.

Édifié au XVIème siècle le « Pavillon Henri II » fut agrandi et redécoré par le Duc d’Orléans (1725-1785). Vendue en tant que bien national en 1795 à Jean-Michel Deviolaine, celui-ci en accroît le et…

Simon Le Boeuf