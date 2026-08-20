VISITE GUIDÉE GRATUITE | Dumas, un récit au féminin, Musée Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE GRATUITE | Dumas, un récit au féminin Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée Alexandre Dumas Aisne

Sur réservation / Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la visite guidée Dumas, un récit au féminin est exceptionnellement gratuite !

Éclipsées par les succès militaires et littéraires du général Dumas et d’Alexandre Dumas père et fils, les femmes de la famille Dumas méritent qu’on leur porte attention.

Partez à la rencontre de trois femmes aux destinées et aux personnalités singulières :

– Marie-Louise Labouret (1769-1838) : mère attentive ;

– Marie Alexandrine Dumas (1831-1878) : peintre, écrivaine et mystique ;

– Jeannine d’Hauterive (1867-1943) : généreuse donatrice et femme d’action.

Date : dimanche 20 septembre 2026

Horaire : à 10h30

Durée : 1h30

Tarif : gratuit

Lieu : musée Alexandre Dumas

Public : tous publics, à partir de 12 ans

Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 96 23 30 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] 24, Rue Demoustier, 02600, Villers-Cotterêts

Éclipsées par les succès militaires et littéraires du général Dumas et d’Alexandre Dumas père et fils, les femmes de la famille Dumas méritent qu’on leur porte attention.

© Musée Alexandre Dumas