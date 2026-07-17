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Pique-nique littéraire, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

dimanche 23 août 2026 · Cité internationale de la langue française · Villers-Cotterêts

Pique-nique littéraire, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Cité internationale de la langue française
Adresse
1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts
Ville
02600 Villers-Cotterêts
Département
Aisne

Pique-nique littéraire Dimanche 23 août, 12h00 Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T14:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T14:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00

Cité internationale de la langue française 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France https://www.cite-langue-francaise.fr/
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