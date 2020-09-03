Couleurs d’automne Villers-Cotterêts
Couleurs d’automne Villers-Cotterêts dimanche 8 novembre 2026.
Couleurs d’automne
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 13:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
La forêt de Retz se pare de ses couleurs d’automne. L’association AFORETZ vous propose une rando de quelques kilomètres pour profiter de ce spectacle flamboyant .
Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17
English :
The Retz forest is decked out in its autumn colors. The AFORETZ association is proposing a short hike to enjoy this flamboyant spectacle.
Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.
L’événement Couleurs d’automne Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2020-09-03 par OT du Soissonnais-Valois