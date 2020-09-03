Couleurs d’automne Villers-Cotterêts

Couleurs d’automne

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-11-08 13:30:00

Début : 2026-11-08 13:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

La forêt de Retz se pare de ses couleurs d’automne. L’association AFORETZ vous propose une rando de quelques kilomètres pour profiter de ce spectacle flamboyant .

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17

English :

The Retz forest is decked out in its autumn colors. The AFORETZ association is proposing a short hike to enjoy this flamboyant spectacle.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.

