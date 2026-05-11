Villers-Cotterêts

Bébés lecteurs La Ferme

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le tout-petit rencontre les mots bien avant de savoir marcher ou parler, qu’ils soient lus, parlés ou chantés.

Le temps d’une séance, les enfants et les personnes qui les accompagnent sont invités à partager histoires, comptines et jeux de doigts.

Le tout-petit rencontre les mots bien avant de savoir marcher ou parler, qu’ils soient lus, parlés ou chantés.

Le temps d’une séance, les enfants et les personnes qui les accompagnent sont invités à partager histoires, comptines et jeux de doigts. .

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 48 20 mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Toddlers encounter words long before they can walk or talk, whether read, spoken or sung.

During a session, children and their carers are invited to share stories, rhymes and fingerplays.

L’événement Bébés lecteurs La Ferme Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Soissonnais-Valois