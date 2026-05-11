Bébés lecteurs La Ferme Villers-Cotterêts
Bébés lecteurs La Ferme Villers-Cotterêts samedi 6 juin 2026.
Villers-Cotterêts
Bébés lecteurs La Ferme
Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le tout-petit rencontre les mots bien avant de savoir marcher ou parler, qu’ils soient lus, parlés ou chantés.
Le temps d’une séance, les enfants et les personnes qui les accompagnent sont invités à partager histoires, comptines et jeux de doigts.
Le tout-petit rencontre les mots bien avant de savoir marcher ou parler, qu’ils soient lus, parlés ou chantés.
Le temps d’une séance, les enfants et les personnes qui les accompagnent sont invités à partager histoires, comptines et jeux de doigts. .
Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 48 20 mediatheque@mairie-villerscotterets.fr
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English :
Toddlers encounter words long before they can walk or talk, whether read, spoken or sung.
During a session, children and their carers are invited to share stories, rhymes and fingerplays.
L’événement Bébés lecteurs La Ferme Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Soissonnais-Valois
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