Nuit européennes des musées | Visite libre du musée Villers-Cotterêts

Venez visiter le musée à la nuit tombée !

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’exposition permanente sur les Dumas et l’exposition temporaire Jeannine Dumas parcours d’une femme engagée seront accessibles gratuitement de 18h à 21h.

L’exposition temporaire est accessible via six marches.

Date samedi 23 mai 2026

Horaire à 18h

Durée 3h

Tarif gratuit

Lieu musée Alexandre Dumas

Sans réservation .

24 Rue Demoustier Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 23 30 musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

English :

Come and visit the museum after dark!

