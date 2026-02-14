Nuit européennes des musées | Visite libre du musée Villers-Cotterêts
Nuit européennes des musées | Visite libre du musée Villers-Cotterêts samedi 23 mai 2026.
24 Rue Demoustier Villers-Cotterêts Aisne
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
2026-05-23
Venez visiter le musée à la nuit tombée !
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’exposition permanente sur les Dumas et l’exposition temporaire Jeannine Dumas parcours d’une femme engagée seront accessibles gratuitement de 18h à 21h.
L’exposition temporaire est accessible via six marches.
Lieu musée Alexandre Dumas
24 Rue Demoustier Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 23 30 musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr
English :
Come and visit the museum after dark!
