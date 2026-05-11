Fête de la musique à Villlers-Cotterêts Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts

Fête de la musique à Villlers-Cotterêts

Avenue de Coyolles Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin à 20h30 Place du 8 Mai 1945

Groupe So What ?

Influencés par les grandes figures du Pop/Rock de l’histoire de la musique, So What ? vous emmène dans leur univers aux rythmes frénétiques et foudroyants. Inspirés par les sonorités de M83, Depeche Mode ou encore The Cure, So What ? revisite les répertoires connus du grand public, en y ajoutant leurs inspirations communes venues du mouvement Indie Rock et Punk/Rock. Leur seul et unique but ramener les foules et embarquer le public avec eux !

Samedi 13 juin à 20h30 Place du 8 Mai 1945

Groupe So What ?

Influencés par les grandes figures du Pop/Rock de l’histoire de la musique, So What ? vous emmène dans leur univers aux rythmes frénétiques et foudroyants. Inspirés par les sonorités de M83, Depeche Mode ou encore The Cure, So What ? revisite les répertoires connus du grand public, en y ajoutant leurs inspirations communes venues du mouvement Indie Rock et Punk/Rock. Leur seul et unique but ramener les foules et embarquer le public avec eux ! .

Avenue de Coyolles Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 55 02 culture@mairie-villerscotterets.fr

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English :

Saturday, June 13, 8:30 p.m. Place du 8 Mai 1945

Group So What ?

Influenced by the great Pop/Rock figures of music history, So What ? takes you into their world of frenetic, blistering rhythms. Inspired by the sounds of M83, Depeche Mode and The Cure, So What ? revisits the repertoires known to the general public, adding their shared inspirations from the Indie Rock and Punk/Rock movements. Their one and only aim: to bring the crowds back and take the audience with them!

L’événement Fête de la musique à Villlers-Cotterêts Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Soissonnais-Valois