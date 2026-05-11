Fête de la musique Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts

Fête de la musique

Place du Docteur Mouflier Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Groupe Le Biscuit 19h30

Le Biscuit, projet Pop/French Touch originaire de La Rochelle, réunit le chanteur Hugo Chalan et le producteur Thomas Despaux autour d’une même envie proposer une pop fraîche portée par une belle énergie et de l’authenticité.

Groupe Square One 21h30

Square One apporte une touche unique aux tubes pop britanniques. Mené avec passion et énergie par Dom Hutton (Sheffield, UK) à la guitare et au chant, le groupe Square One revisite les grands classiques de la Pop anglosaxonne pour vous offir une expérience musicale inoubliable.

Groupe Le Biscuit 19h30

Le Biscuit, projet Pop/French Touch originaire de La Rochelle, réunit le chanteur Hugo Chalan et le producteur Thomas Despaux autour d’une même envie proposer une pop fraîche portée par une belle énergie et de l’authenticité.

Groupe Square One 21h30

Square One apporte une touche unique aux tubes pop britanniques. Mené avec passion et énergie par Dom Hutton (Sheffield, UK) à la guitare et au chant, le groupe Square One revisite les grands classiques de la Pop anglosaxonne pour vous offir une expérience musicale inoubliable. .

Place du Docteur Mouflier Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 55 02 culture@mairie-villerscotterets.fr

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English :

Groupe Le Biscuit 7:30 p.m

Le Biscuit, a Pop/French Touch project from La Rochelle, unites singer Hugo Chalan and producer Thomas Despaux around the same desire: to offer fresh pop driven by energy and authenticity.

Square One 9:30pm

Square One brings a unique touch to British pop hits. Led with passion and energy by Dom Hutton (Sheffield, UK) on guitar and vocals, the group Square One revisits the great classics of Anglo-Saxon Pop to offer you an unforgettable musical experience.

L’événement Fête de la musique Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Soissonnais-Valois