Découvrir autrement le Parc et les Jardins de la Cité internationale de la langue française, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Découvrir autrement le Parc et les Jardins de la Cité internationale de la langue française 5 – 7 juin Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Partez à la découverte du Parc et des Jardins de la Cité internationale de la langue française. Une balade bucolique qui vous fera découvrir et comprendre le patrimoine naturel et historique de ces lieux. Tels des tableaux, vous découvrirez des vues exceptionnelles, un parcours riche de rencontres et d’émotions.

Cité internationale de la langue française 1 Place Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts, France Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 0364924343 https://www.cite-langue-francaise.fr

Partez à la découverte du Parc et des Jardins de la Cité internationale de la langue française. Une balade bucolique qui vous fera découvrir ce grand jardin.

©Sylvain Prémont