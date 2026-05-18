Trail de la Salamandre Villers-Cotterêts
Trail de la Salamandre Villers-Cotterêts dimanche 14 juin 2026.
Villers-Cotterêts
Trail de la Salamandre
4 Impasse du Marché Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:45:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Réservez votre place pour la toute première édition du Trail de la Salamandre.
RDV le 14 juin 2026 pour une aventure sportive en pleine nature, entre défi, plaisir et convivialité.
Trails de 16 et 9 kms et marche de 9 kms.
Bloquez votre date !
Réservez votre place pour la toute première édition du Trail de la Salamandre.
RDV le 14 juin 2026 pour une aventure sportive en pleine nature, entre défi, plaisir et convivialité.
Trails de 16 et 9 kms et marche de 9 kms.
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4 Impasse du Marché Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 46 85 37 acvc.villerscotterets@gmail.com
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English :
Reserve your place for the very first edition of the Trail de la Salamandre.
Join us on June 14, 2026 for a sporting adventure in the heart of nature, combining challenge, fun and conviviality.
Trails of 16 and 9 kms and a 9-kilometer walk.
Save the date!
L’événement Trail de la Salamandre Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Soissonnais-Valois
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