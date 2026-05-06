Drôles de petites bêtes, avec Antoon Krings Villers-Cotterêts
Drôles de petites bêtes, avec Antoon Krings Villers-Cotterêts samedi 20 juin 2026.
Villers-Cotterêts
Drôles de petites bêtes, avec Antoon Krings
1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Léon le Bourdon et Mireille l’Abeille débarquent à la Cité avec toute la bande ! Venez rencontrer l’auteur qui leur a donné vie.
Léon le Bourdon et Mireille l’Abeille débarquent à la Cité avec toute la bande. Leur créateur,
Antoon Krings, ne se doutait pas, il y a 30 ans, que cette aventure l’accompagnerait toute une vie. Aujourd’hui, ce sont plus de 70 petites bêtes qui mènent joyeusement leurs vies minuscules dans un jardin fabuleux, toutes plus cocasses, drôles, poétiques les unes que les autres. Un succès ininterrompu… !
À l’occasion de sa venue à la Cité, l’auteur raconte l’incroyable histoire de ses Drôles de petites bêtes et donne à voir quelques-uns de ses dessins originaux lors d’une drôle de petite expo !
Suivi d’une séance de dédicace.
En partenariat avec l’Office national des forêts dans le cadre du label Forêt d’exception® .
1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France
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English :
Léon le Bourdon and Mireille l’Abeille arrive at La Cité with the whole gang! Come and meet the author who brought them to life.
L’événement Drôles de petites bêtes, avec Antoon Krings Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Aisne Tourisme
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