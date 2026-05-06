Villers-Cotterêts

Le Bestiaire spirituel, de Paul Claudel une histoire à écouter dans le bassin du parc !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 19:15:00

Date(s) :

2026-06-20

Au beau milieu du bassin dans le parc de la Cité, comédien et chanteurs racontent l’histoire des animaux décrits dans l’ouvrage de Paul Claudel.

L’autruche, la mouche, le papillon… Paul Claudel a écrit sur les animaux un ouvrage peu connu Le Bestiaire spirituel.

Au beau milieu du bassin dans le parc de la Cité, le comédien Cédric Michel raconte l’histoire de ces animaux, accompagné par les voix des chanteurs de l’ensemble Janequin qui tantôt croassent, tantôt pépient, voire même hululent, aboient et miaulent ; prenant un malin plaisir à ce concert vocal, en clin d’oeil à nos amies les bêtes.

En partenariat avec l’ADAMA, dans le cadre des Belles pages de l’Aisne

À partir de 7 ans

L’évènement a lieu dans le parc de la Cité, au niveau du bassin central

Placement libre, assis .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

In the middle of the pond in the Parc de la Cité, actors and singers tell the story of the animals described in Paul Claudel’s book.

L’événement Le Bestiaire spirituel, de Paul Claudel une histoire à écouter dans le bassin du parc ! Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Aisne Tourisme