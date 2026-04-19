Villers-Cotterêts

Festival des Mets et des Mots

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Des Mets et des Mots , le festival qui célèbre les liens entre les cultures et les gastronomies francophones vous donne rendez-vous pour sa troisième édition du 29 au 31 mai 2026.

Chaud devant ! Le festival des écrivains gourmets et des affamés de mots revient pour sa troisième édition. Mory Sacko, chef cuisinier français étoilé, et l’écrivaine Véronique Ovaldé, sont les parrain et marraine de cette nouvelle édition !

Des Mets et des Mots , le festival qui célèbre les liens entre les cultures et les gastronomies francophones vous donne rendez-vous pour sa troisième édition du 29 au 31 mai 2026.

Chaud devant ! Le festival des écrivains gourmets et des affamés de mots revient pour sa troisième édition. Mory Sacko, chef cuisinier français étoilé, et l’écrivaine Véronique Ovaldé, sont les parrain et marraine de cette nouvelle édition ! .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

Des Mets et des Mots , the festival that celebrates the links between French-speaking cultures and gastronomy, invites you to its third edition from May 29 to 31, 2026.

Chaud devant! The festival for gourmet writers and word-hungry gourmets returns for its third edition. Mory Sacko, starred French chef, and writer Véronique Ovaldé are the godparents of this new edition!

L’événement Festival des Mets et des Mots Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Soissonnais-Valois